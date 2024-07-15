محبوبة الأولين ولها فوائد طبية.. "الزعاق" يكشف عن استخدامات "شجرة الأثل" عند العرب

وأكد في فيديو على حسابه في "إكس" أن شجر الأثل يحبه النحل، ويتغذى عليها في عز موسم القيظ، كما أن هذا العسل يُستخدم لطب الباطنية والأمعاء؛ فيما كان يستخدم أهلنا الأولون ورق الأثل لطرد السموم والْتئام الجروح بعد الولادة، واستخدموا جذور الأثل لصناعة السفن، وغصونه لصناعة أسقف المنازل؛ لأنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة والعطش.