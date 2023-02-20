"الغانمي" يرعى تسليم شهادات التصنيف المهني للمجموعة الأولى من الممارسين الاجتماعيين

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد الانطلاقة الفعلية للتخصصات الاجتماعية في مرحلتها الأولى (التصنيف المباشر)؛ حيث تأتي في إطار سعي الوزارة إلى حوكمة المجال وتنظيمه بما يعود بالنفع على المستفيدين، ويعزز من سبل الممارسة المهنية وفق أفضل الأساليب المتبعة عالميًا، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.