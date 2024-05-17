إمام المسجد النبوي: مَن أراد الحج فعليه الالتزام باستخراج تصريح الحج

وبيَّن إمام وخطيب المسجد النبوي، أن من أجلّ المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها العلم بأسماء الله الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات وأجلها وأعظمها، وأن أعظم ما يستنير به القلب وينشرح له الصدر معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العُلا مما أنزله تعالى من وحي قال جلَّ مَن قائل: ((وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. فَادْعُوهُ بِهَا)).