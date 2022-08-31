"التجارة": نتابع مراقبة أسعار السلع والمنتجات في جميع المناطق

وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال الزيارات بالتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقة السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت خلال الجولات 27 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.