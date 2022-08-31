"التجارة": نتابع مراقبة أسعار السلع والمنتجات في جميع المناطق

أكدت وزارة التجارة أن تواصل دورها في مراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة.
وقالت الوزارة، اليوم، إنها تتابع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتعمل على ضبط أي مخالفات للأنظمة وتُوقع العقوبات الفورية على المخالفين.
وأشارت إلى أنها تحرص على متابعة وفرة المنتجات الأساسية وتعدد مورديها؛ من أجل خلق منافسة حرة تصبّ في مصلحة المستهلك.
يشار إلى أنه وتزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، نفذت وزارة التجارة 3.084 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، والتحقق من استقرار الأسعار وعدم وجود ارتفاعات غير مبررة.
وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال الزيارات بالتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية، والتأكد من وجود بطاقة السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وعدم وجود أَي مخالفات غش تجاري أو تقليد، وحررت خلال الجولات 27 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بوجود مخالفات في المكتبات والقرطاسيات، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر المركز الموحد على الرقم 1900.