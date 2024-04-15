"رافد" تدعو أولياء الأمور إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

وأوضحت الشركة أن سبب فتح التسجيل المبكّر في خدمة النقل المدرسي للتخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين والتي ستسهم في انتظام أسطول النقل المدرسي في الأسبوع الدراسي الأول، مُبينةً أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة؛ حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قِبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكلٍ كامل.