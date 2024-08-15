ثمرة لجهود التطوير.. "التأمينات الاجتماعية" بالمركز الثاني في "نضج التجربة الرقمية"

ويهدف المؤشر إلى رفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتحسين التفاعل معهم، بما يتوافق مع المؤشرات الدولية وأفضل الممارسات، والمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، لتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي.