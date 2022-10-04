الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية "AIPS" يمنح إبراهيم موسى شهادة المركز السابع آسيوياً

وجاء هذا الإنجاز نتيجة مشاركته بملف رياضي ضخم تم نشره في صحيفة مباشر نيوز الإلكترونية السعودية على حلقتين، وحمل عنوان: "حياة الرياضيين في خطر"، ناقش خلاله أهم المخاطر التي تُهدد حياة الرياضيين والرياضيات في العالم، بالأرقام والإحصائيات والبيانات والصور والتوصيات الهادفة المفيدة، حيث تم تسليط الضوء على أهم الأسباب التي تؤدي للاختفاء المُفاجئ للرياضيين والرياضيات في العالم بمختلف الجنسين في لعبة كرة القدم ومختلف الألعاب الجماعية والفردية، إما بسبب الموت نهائياً أو التعرض لإصابة مزمنة أو عقوبة إيقاف لفترة طويلة، وطرح أهم الدراسات العلمية في الاهتمام بصحة الشخص الممارس للرياضة، كما تم ذكر أهم النماذج العالمية التي تميزت في عدد من الألعاب المختلفة عامةً وكرة القدم خاصةً، وآراء المختصين من الخبراء، وتلخيص أهم التوصيات التي من شأنها أن تُساهم في التقليل من ضحايا هذه الأخطار، وتُساهم بشكل فعال في بناء جيل رياضي سليم وصحيح يمتاز بفكر ووعي مختلف.