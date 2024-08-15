الرئيس التنفيذي لـ"الحياة الفطرية" يتفقد نتائج معالجة قرود البابون في الباحة وعسير

وتركت المعالجات أثرًا واضحًا أدى إلى انخفاض ملموس في أعداد القرود في المناطق المتضررة نتيجة تحسن الوعي المجتمعي بشكل عام وخصوصًا سلوكيات إطعام القرود؛ وهو الأمر الذي يأتي انعكاسًا للحملات المستمرة التي يعمل عليها المركز في المناطق المستهدفة.