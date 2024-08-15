الرئيس التنفيذي لـ"الحياة الفطرية" يتفقد نتائج معالجة قرود البابون في الباحة وعسير

استمرارًا لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لمعالجة أضرار تزايد أعداد قرود البابون؛ وقف الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، على أعمال المعالجة في عدد من المناطق المتضررة، شملت الباحة وعددًا من المواقع في منطقة عسير، تضمنت أبها والنماص وتنومة وباحة ربيعة ورفيدة.
واطلع الدكتور "قربان" على برامج سير العمل في معالجة تزايد أعداد البابون، ومدى فعالية برامج التوعية، وأثر إقرار الغرامات على مخالفات الإطعام، كما تضمنت الزيارة لقاء مسؤولين حكوميين، والاستماع لشكاوى المواطنين واقتراحاتهم.
وتركت المعالجات أثرًا واضحًا أدى إلى انخفاض ملموس في أعداد القرود في المناطق المتضررة نتيجة تحسن الوعي المجتمعي بشكل عام وخصوصًا سلوكيات إطعام القرود؛ وهو الأمر الذي يأتي انعكاسًا للحملات المستمرة التي يعمل عليها المركز في المناطق المستهدفة.
جدير بالذكر أن البرنامج يحظى بتعاون عدد من القطاعات متمثلة في إمارات المناطق المتضررة وأماناتها وهيئات التطوير والجهات الأمنية، إلى غير ذلك من الجهات التي كان لمشاركتها دور فاعل في دعم البرنامج لتحقيق الأهداف المنشودة.