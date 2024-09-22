القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني.. والأمير مشعل: نعتز جميعًا بما حققته المملكة في عهدكم الميمون

وعبر أمير دولة الكويت عن اعتزاز الجميع بما حققته المملكة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات؛ أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلًا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.