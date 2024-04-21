"الوطني للمحفوظات" يوضح آلية التعامل مع الوثائق دائمة الحفظ

وأضاف أن المادة السادسة تقول إن الوثائق دائمة الحفظ غير ما نص عليه في المادة "2" من هذه السياسة ترحّل للحفظ لدى المركز، بعد انتهاء مدة حفظها لدى الجهاز، وفقًا لما تحدده اللوائح وقوائم مدد الحفظ.