السعودية تبرز عالميًا في أسبوع المياه باستراتيجيات مبتكرة للاستدامة

وخلال الفعاليات، أشاد مادز هيلج من شركة "إي في كي" بالنموذج السعودي، مؤكدًا أن المملكة، رغم شح الموارد المائية، نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال استغلال الكفاءات المحلية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، التي تمثل نماذج عالمية رائدة في أنظمة المياه المستدامة.