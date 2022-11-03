المملكة ترحّب باتفاق السلام الدائم بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي

ونقلت وزارة الخارجية إشادة وتقدير المملكة للدور الذي قامت به دولة جنوب إفريقيا في استضافة المحادثات بين أطراف الصراع لمدة عشرة أيام، وإسهامها في تشجيعهم على المضي قدماً والإعلان عن اتفاق السلام، كما تنوه المملكة كذلك بجهود الاتحاد الإفريقي في دعم هذه المحادثات وإنهاء الصراع في أثيوبيا.