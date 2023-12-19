"تجمُّع الحدود الشمالية" الصحي يناقش آلية تقديم الخدمات وأبرز التحديات والحلول

عقد تجمُّع الحدود الشمالية الصحي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الواحد والأربعين، الذي حظي بانضمام قادة مكونات التجمُّع، وتناول عدداً من المواضيع من أبرزها مراجعة بلاغات 937 والتحديات والحلول في معالجتها.