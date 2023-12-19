"تجمُّع الحدود الشمالية" الصحي يناقش آلية تقديم الخدمات وأبرز التحديات والحلول

عقد تجمُّع الحدود الشمالية الصحي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الواحد والأربعين، الذي حظي بانضمام قادة مكونات التجمُّع، وتناول عدداً من المواضيع من أبرزها مراجعة بلاغات 937 والتحديات والحلول في معالجتها.
يأتي ذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 التي وضعت لتحسين ودعم الخدمات الصحية أولوية ضمن برنامجها الوطني، لتترجم اهتمام القيادة الرشيدة -أعزّها الله- بصحة المواطن والمقيم ومناقشة الهياكل التنظيمية المقترحة.
وتستهدف رسالة التجمُّع، العمل بإتقان لتأكيد جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للفرد والمجتمع في المنطقة، وسيتم استعراض تقدُّم التجمُّع في رحلة بوابات منظمات الرعاية المسؤولة وأهمية رفع الوعي برحلة التحوّل الصحي .