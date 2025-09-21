من توغو إلى أفغانستان.. "إغاثي الملك سلمان" يطلق 5 مبادرات طبية وإنسانية تنقذ الآلاف

في جمهورية توغو، نفّذ المركز برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي، حيث كشف الفريق الطبي على 4,020 فردًا، ووزّع 378 نظارة طبية، وأجرى 136 عملية جراحية متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح.