من توغو إلى أفغانستان.. "إغاثي الملك سلمان" يطلق 5 مبادرات طبية وإنسانية تنقذ الآلاف

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الطبية والإغاثية التطوعية في عدة دول، استهدفت آلاف المستفيدين في مجالات العيون، الجراحة، تركيب الأطراف الصناعية، إضافة إلى الأمن الغذائي.
في جمهورية توغو، نفّذ المركز برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي، حيث كشف الفريق الطبي على 4,020 فردًا، ووزّع 378 نظارة طبية، وأجرى 136 عملية جراحية متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح.
وفي جمهورية تنزانيا الاتحادية، دشّن المركز مشروعًا طبيًا تطوعيًا للجراحة العامة للأطفال في مدينة زنجبار، بمشاركة 10 متطوعين، إذ جرى الكشف على 13 طفلًا وإجراء 9 عمليات جراحية متخصصة ناجحة.
أما في جمهورية بولندا، فقد أطلق المركز مشروعًا طبيًا تطوعيًا لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين بمدينة جيشوف، بمشاركة 7 متطوعين، حيث تم تركيب أطراف صناعية بأحدث التقنيات لـ 7 مستفيدين.
وفي محافظة عدن باليمن، اختتم المركز مشروعه الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب، خلال الفترة (13 – 20 سبتمبر 2025م)، بمشاركة 12 متطوعًا، حيث أجرى الفريق 23 عملية قلب مفتوح و69 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية ناجحة.
كما وزّع المركز في أفغانستان عدد 1,000 سلة غذائية في مديرية دره نور بولاية ننجرهار، استفاد منها 6,000 فرد من المتضررين من الزلزال، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعامي 2025 – 2026م.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع امتدادًا لجهود المملكة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، من أجل التخفيف من معاناة الشعوب وتعزيز مبادئ العمل الإنساني.