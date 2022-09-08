"عبدالعزيز بن فهد" يقدم سيارات إسعاف لجمعية "نسعفكم"

قدم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز تبرعًا سخيًّا لجمعية "نسعفكم"، عبر تأمين 5 سيارات إسعاف للجمعية بمبلغ يتجاوز 1.1 مليون ريال لدعم أنشطتها الطبية والإنسانية في نقل المرضى ومَن هم بحاجة للمساعدة في مراجعة المستشفيات.
وتختصّ الجمعية الطبية التطوعية "نسعفكم" بخدمة المرضى والنقل الإسعافي التطوعي، تحت إشراف وزارة الصحة، والعمل على نقل المرضى المحتاجين "كبار السن، مرضى الكلى، المعاقين" من بيوتهم للمستشفيات.
وعبر مسؤولو الجمعية عن خالص شكرهم للأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب المبادرات الخيرية والإنسانية التي تصب في خدمة المجتمع، وبخاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الحاجة، ومدّ يد العون لهم.
مؤكدين أن هذا الدعم سيسهم بتقديم الخدمات بشكل واسع للمحتاجين وبصورة أفضل وأسرع، داعين الله أن يجزي سموه الأجر والمثوبة ووالديه.
وتعدّ الجمعية الأولى في القطاع الصحي التي تتبنى خدمة المرضى والمحتاجين للنقل الإسعافي للمستشفيات والرعاية الطبية عبر فريق من المتطوعين والمختصين، وتقديم التوعية الصحية لكافة أفراد المجتمع، وتأمين الأجهزة الطبية لذوي الإعاقة، وتقديم الرعاية الصحية لهم.