"عبدالعزيز بن فهد" يقدم سيارات إسعاف لجمعية "نسعفكم"

قدم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز تبرعًا سخيًّا لجمعية "نسعفكم"، عبر تأمين 5 سيارات إسعاف للجمعية بمبلغ يتجاوز 1.1 مليون ريال لدعم أنشطتها الطبية والإنسانية في نقل المرضى ومَن هم بحاجة للمساعدة في مراجعة المستشفيات.