"رئيس مجلس إدارة عالم التوفير": اليوم الوطني مناسبة لتجديد الولاء والانتماء والتذكير بالمنجزات

تحتفل شركة "عالم التوفير" باليوم الوطني السعودي 94 في جميع فروعها، عبر برنامج يشمل استخدام أحدث التقنيات مثل الروبوتات في الترحيب بالعملاء، إضافة إلى تزيين الفروع بأعلام المملكة واستضافة فِرَق الفنون الشعبية في عدد من الفروع.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "عالم التوفير" عبدالسلام بن سلمان، أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي في إطار حرص الشركة على مشاركة عملائها بهجة هذه المناسبة الوطنية الغالية، واحتفاءً بالإنجازات الوطنية التي تحققت في وطننا منذ تأسيسه وحتى اليوم.
وأضاف عبدالسلام بن سلمان أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز روح الانتماء والمحبة لهذه الأرض المباركة، والتعبير عن مكانة قيادتنا الرشيدة في قلب كل مواطن ومقيم في المملكة.
وأوضح أن اليوم الوطني ليس مجرد يوم للاحتفال؛ بل هو مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتذكير بما حققته المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات.
وأشاد رئيس مجلس إدارة "عالم التوفير" بالفعاليات الوطنية المصاحبة لليوم الوطني 94؛ داعيًا جميع الجهات الخاصة لتعزيز روح الانتماء من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات التي تعكس الروح الوطنية وتساهم في غرس القيم لدى الشباب.
ولفت إلى أن من واجب رجال الأعمال والمؤسسات التجارية دعم مثل هذه الفعاليات، التي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وزرع القيم الإيجابية في المجتمع؛ مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في هذه المناسبات وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.
وقال عبدالسلام بن سلمان: تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في قطاع التجارة، وخاصة في قطاع التجزئة، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية؛ موضحًا أن قطاع التجزئة أحد أبرز القطاعات التي استفادت من التحولات الاقتصادية والإصلاحات التي تقودها الحكومة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار؛ وهو ما ساهم في خلق فرص جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية.
وأكد أن قطاع التجزئة في المملكة يشهد نهضة شاملة؛ حيث تعزز مستوى المنافسة وتنوعت المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، مضيفًا: "لقد شهدنا تطورًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية؛ وهو ما أسهم في تحسين تجربة التسوق وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة "عالم التوفير" حديثه بالتأكيد على أن المملكة -تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة والتنمية في مختلف القطاعات.