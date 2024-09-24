"رئيس مجلس إدارة عالم التوفير": اليوم الوطني مناسبة لتجديد الولاء والانتماء والتذكير بالمنجزات

وقال عبدالسلام بن سلمان: تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في قطاع التجارة، وخاصة في قطاع التجزئة، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية؛ موضحًا أن قطاع التجزئة أحد أبرز القطاعات التي استفادت من التحولات الاقتصادية والإصلاحات التي تقودها الحكومة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار؛ وهو ما ساهم في خلق فرص جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية.