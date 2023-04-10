5 تنبيهات في ساعة واحدة.. أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وتدنٍ للرؤية بمكة المكرّمة

وفي الوقت الذي أعلنت فيه جامعة أم القرى، تعليق الدراسة لباقي محاضرات اليوم الإثنين وتحويلها عن بُعد، ما زالت الدراسة الحضورية مستمرة في مدارس العاصمة المقدّسة رغم ما تشهده من أمطارٍ منذ صباح اليوم الإثنين؛ فيما أكّدت جامعة أم القرى أن التعليق جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، على أن يستمر الدوام عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.