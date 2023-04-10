5 تنبيهات في ساعة واحدة.. أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وتدنٍ للرؤية بمكة المكرّمة

تشهد منطقة مكة المكرّمة حالة من التقلبات الجوية والأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات؛ ما استدعى المركز الوطني للأرصاد، إلى إصدار 5 تنبيهات للمنطقة خلال ساعة واحدة صباح اليوم.
ونبّه المركز بشكلٍ متقدّمٍ المنطقة لحالة أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد والسيول.
ولفت إلى أن الحالة التي تشمل الطائف بدأت مع الثالثة فجراً وتستمر حتى الثانية عشرة ظهر اليوم.
وكان المركز قد نبّه الجموم والعاصمة المقدّسة وجدة وبحرة وميسان لحالة أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة ورياحٍ سطحية وتدنٍ للرؤية ينتهي أغلبها في الثانية ظهر اليوم.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه جامعة أم القرى، تعليق الدراسة لباقي محاضرات اليوم الإثنين وتحويلها عن بُعد، ما زالت الدراسة الحضورية مستمرة في مدارس العاصمة المقدّسة رغم ما تشهده من أمطارٍ منذ صباح اليوم الإثنين؛ فيما أكّدت جامعة أم القرى أن التعليق جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، على أن يستمر الدوام عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.