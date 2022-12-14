"الصحة" تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية

تطلق "الصحة" الحملةَ الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطة القلبية تحت عنوان "اللحظة تنقذ".
وأكدت الوزارة، أن القيادة الرشيدة تضع صحة الإنسان وسلامته أولًا؛ ولذلك سخّرت كل السبلِ الممكنة للقطاعات الصحية؛ لتقديم خدمات تتحدى الوقت بأعلى معايير الجودة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.. تم إطلاق هذه المبادرة التي تُعد إحدى مخرجات الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز الوقاية من المخاطر وإدارة الأزمات الصحية، والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى إسعاف مرضى الجلطات القلبية في أقصر مدة ممكنة.
وأوضحت "الصحة" أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها أهّلت القطاع الصحي في المملكة، ورفعت جاهزيته ليكون قادرًا بجدارة على توجيه المريض للرعاية المناسبة له، وتقليل وقت الانتظار؛ وذلك من شأنه الحفاظ على الأرواح؛ مؤكدة أن المبادرة تُجسّد التكامل والعمل المشترك بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر السعودي؛ بهدف الحفاظ على الأرواح عبر تقليل وقت إنقاذ حالات الجلطات القلبية من 8 ساعات إلى متوسط زمن قدره 54 دقيقة.
يُذكر أن عدد الحالات التي تم إنقاذها حتى اليوم، بلغت 453 حالة؛ فيما بلغ متوسط الأعمار للحالات التي تم إنقاذها 57 عامًا، ومتوسط زمن الإدخال 54 دقيقة.