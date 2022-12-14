"الصحة" تطلق الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة للجلطة القلبية

وأكدت الوزارة، أن القيادة الرشيدة تضع صحة الإنسان وسلامته أولًا؛ ولذلك سخّرت كل السبلِ الممكنة للقطاعات الصحية؛ لتقديم خدمات تتحدى الوقت بأعلى معايير الجودة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.. تم إطلاق هذه المبادرة التي تُعد إحدى مخرجات الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز الوقاية من المخاطر وإدارة الأزمات الصحية، والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى إسعاف مرضى الجلطات القلبية في أقصر مدة ممكنة.