ميمونة آل خليل: اقتصاد الرعاية ركيزة أساسية لرفاهية الأفراد.. منظومات خدمات متنوعة بالمملكة

شاركت المملكة في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية "دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري"، والذي أقيم في عاصمة المملكة المغربية الرباط بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الفترة من 25-26 يونيو 2024، بتنظيم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، ومجموعة من المختصين من الجهات ذات العلاقة، واستهدف المؤتمر إيجاد الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم، كما يقوم المؤتمر على وضع مجموعة من الأجوبة التي تسهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش خصوصًا فيما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية وإسهاماتها الفعلية في خلق فرص شغل تعزّز من التمكين الاقتصادي للنساء.
وألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة خلال المؤتمر كلمة المملكة أثناء لقاء المائدة المستديرة الوزارية، وأشارت إلى أن اقتصاد الرعاية يعد ركيزة أساسية لتعزيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري ودعم التكامل المجتمعي، مبينة أن منظومة خدمات الرعاية بالمملكة تتسم بالتنوع والاتساع والتطور المستمر، كما تقوم المملكة بدعم اقتصاد الرعاية بمختلف مجالاته.
وأكدت أن اقتصاد الرعاية في المملكة يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن، وعليه سيستمر اقتصاد الرعاية في المملكة بالنمو والتطور مدفوعًا برؤية المملكة 2030.