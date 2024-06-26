ميمونة آل خليل: اقتصاد الرعاية ركيزة أساسية لرفاهية الأفراد.. منظومات خدمات متنوعة بالمملكة

وترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، ومجموعة من المختصين من الجهات ذات العلاقة، واستهدف المؤتمر إيجاد الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم، كما يقوم المؤتمر على وضع مجموعة من الأجوبة التي تسهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش خصوصًا فيما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية وإسهاماتها الفعلية في خلق فرص شغل تعزّز من التمكين الاقتصادي للنساء.