توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الأوقاف الصناعية

وتهدف المذكرة إلى تفعيل إطار التعاون في مجالات الابتكار والدراسات ذات العلاقة في الأوقاف الصناعية؛ لرفع إسهاماتها في تمكين القطاع، وتعزيز دور الصناعة في تصميم وبناء منتجات تمويلية واستثمارية للأوقاف الصناعية، إضافة إلى تأسيس مصانع صناعية وقفية وصناديق صناعية مختصة في مجالات متنوعة، وتعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين بشكل مستمر من خلال عقد لقاءات مع مؤسسات وقفية كبرى لتفعيل دور القطاع الوقفي في القطاع الصناعي.