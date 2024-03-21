"فنون العمارة" تُطلق "جائزة مرسم التصميم" لمشاريع التخرج بتخصصاتها الأكاديمية

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم "جائزة مَرسم التصميم"؛ لتحتفي من خلالها بمشاريع التخرج المتميزة لمرحلة البكالوريوس ضمن تخصصات العمارة والتصميم للطلاب والطالبات السعوديين في الجامعات والكليات داخل وخارج المملكة، ولغير سعوديين داخل المملكة، وتشمل كلاً من المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي ومن تخرجوا خلال الأعوام الأكاديمية الثلاثة السابقة.
وتأتي "جائزة مَرسم التصميم" ضمن مساعي هيئة فنون العمارة والتصميم في اكتشاف المواهب، وتحفيز المبدعين ضمن مجالاتها المتنوعة، وذلك في إطار الجهود التطويرية الكبرى التي تقودها الهيئة في مختلف قطاعتها الفرعية
وتعد هذه الجائزة جزءاً من مبادرة المسابقات والجوائز، إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم. وتستهدف الجائزة مشاريع التخرج المتميزة في التخصصات الأكاديمية للعمارة والتصميم وتشمل: العمارة، عمارة البيئة، التصميم والتخطيط الحضري، التصميم الداخلي، التصميم الصناعي والتصميم الجرافيكي.
وتهدف الجائزة للتعريف بمشاريع التخرج المتميزة في التخصصات الأكاديمية للعمارة والتصميم، وتعزيز التنافس بين طلاب العمارة والتصميم؛ لرفع جودة المشاريع في القطاع، إلى جانب إتاحة الفرص للطلاب من خلال التعاون والتواصل في المجال، وتعزيز أهمية مخرجاتهم، ودعم وتطوير الطلاب والمهنيين الناشئين في هذا المجال.
و تستقبل الهيئة المشاركات حتى تاريخ 30 يونيو 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة عبر الرابط
ويتم تقييم المشاركات في الجائزة وفقاً لعدة ركائز ومعايير، وهي: الإبداع في التصميم، الجدوى وسهولة التطبيق، الابتكار في الفكرة، الأثر الاجتماعي، جودة العرض وتحقيق الاستدامة.
كما تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم لتقديم الدعم، والتطوير لمخرجات الجائزة من خلال عرض أفضل المشاريع في معرض مصاحب تُقدم فيه العديد من الفرص الوظيفية والتواصل مع أصحاب المصلحة والاختصاص في المجال.