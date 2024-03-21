"فنون العمارة" تُطلق "جائزة مرسم التصميم" لمشاريع التخرج بتخصصاتها الأكاديمية

و تستقبل الهيئة المشاركات حتى تاريخ 30 يونيو 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة عبر الرابط

ويتم تقييم المشاركات في الجائزة وفقاً لعدة ركائز ومعايير، وهي: الإبداع في التصميم، الجدوى وسهولة التطبيق، الابتكار في الفكرة، الأثر الاجتماعي، جودة العرض وتحقيق الاستدامة.