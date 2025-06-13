"الهلال الأحمر" ينفذ خطة ميدانية موسعة بالحرم لتكثيف الاستجابة في يوم الجمعة

وأكدت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج، وتحديدًا ليوم الجمعة الذي يشهد عادة كثافة عالية من الزوار والمصلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كل الإمكانات لتوفير خدمات صحية وإسعافية متقدمة لضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم في أشرف بقاع الأرض.