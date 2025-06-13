"الهلال الأحمر" ينفذ خطة ميدانية موسعة بالحرم لتكثيف الاستجابة في يوم الجمعة

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خطتها الميدانية الخاصة بيوم الجمعة في المسجد الحرام، من خلال تكثيف انتشار الفرق الإسعافية والتطوعية في نطاق الحرم الشريف، بهدف تقديم الرعاية الطبية العاجلة لضيوف الرحمن، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
وشملت التغطية الميدانية انتشار 26 فرقة راجلة و13 فرقة تطوعية مجهزة بكامل المعدات الطبية، إلى جانب 20 عربة جولف إسعافية تم توزيعها في الممرات والساحات المحيطة بالحرم، إضافة إلى دعم العمليات بباص إسعافي حديث، وعدد من الدراجات النارية والسكوترات، بما يسهم في الوصول السريع إلى المواقع ذات الكثافة العالية.
وتمركزت الفرق الإسعافية في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، وداخل المنطقة المركزية، وكذلك في الساحات والصحن الشريف والمسعى، بما يضمن شمولية التغطية الميدانية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الجهود تأتي ضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج، وتحديدًا ليوم الجمعة الذي يشهد عادة كثافة عالية من الزوار والمصلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كل الإمكانات لتوفير خدمات صحية وإسعافية متقدمة لضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم في أشرف بقاع الأرض.