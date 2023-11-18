"الخريجي": "الانتقائية في تطبيق القانون الدولي" لها تَبِعات تتعدى أزمة غزة

وألقى كلمة في جلسة عنوانها: "الحرب، والدبلوماسية، وخفض التصعيد"، أكد فيها أن هذه الدورة من حوار المنامة، تنعقد في ظل أحداث مدوية تعصف بالمنطقة؛ حيث يقف الجميع شهودًا أمام جرائم بشعة تنتهك مبادئ وأعراف النظام الدولي، واعتداءات عسكرية شعواء تُخَلّف الآلاف من الضحايا، وأن استمرار هذه الحرب وإطالة أمدها يُفضي لكارثة إنسانية لا مبرر لها.