بـ"541544" زائرًا في 2023.. عسير تتصدَّر مناطقَ المملكة بمؤشرات السياحة الثقافية

واستمرارًا لما رصده تقرير الحالة الثقافية في العامين السابقين، تواصل نمو السياحة الثقافية هذا العام 2023م، فبلغ العدد الإجمالي للسيّاح المحلّيّين والوافدين الذين شاركوا بأنشطة ثقافية، حسب تقرير الحالة الثقافية 2023م، نحو 35.2 مليون سائح، مقابل 22.9 مليون سائح عام 2022م. وكان أبرز محفزات هذا النمو الارتفاع الكبير في السياحة الثقافية الوافدة؛ حيث سجل عام 2023م ما يقارب 13.77 مليون سائح وافد، وذلك بنسبة نمو عالية تجاوزت 145% مقارنة بعام 2022م.