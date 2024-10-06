قوات أمن الطرق تواصل جهودها ودورها المحوري لضمان أمن المسافرين والمستخدمين للطرق بالطائف

وتلعب القوات دوراً محورياً في تقديم المساعدة للمسافرين الذين قد يتعرّضون لأيّ صعوباتٍ على الطريق، كتعطل المركبات، أو الحاجة إلى توجيهٍ أو إرشادٍ، خاصة في الظروف الجوية الصعبة، مثل الأمطار الكثيفة أو الضباب. ويتم ذلك من خلال دوريات متحرّكة ومجهّزة بأحدث المعدات اللازمة لتقديم المساعدة الفورية والتأكّد من عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.