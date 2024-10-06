قوات أمن الطرق تواصل جهودها ودورها المحوري لضمان أمن المسافرين والمستخدمين للطرق بالطائف

واصلت قوات أمن الطرق الخاصّة جهودها في محافظة الطائف ودورها الحيوي في ضمان أمن وسلامة المستخدمين للطرق، من خلال الانتشار الفعّال والرقابة المستمرة على مختلف الطرق الرئيسة والفرعية.
ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، تتمثل أبرز المهام الأساسية لقوات أمن الطرق الخاصّة في ضبط المخالفات المرورية، وتقديم المساعدة للمسافرين، والتصدّي لأي أنشطة قد تؤثر في الأمن العام، مما يعزّز من كفاءة الحركة المرورية ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
وتنتشر دوريات قوات أمن الطرق الخاصّة في الطائف على الطرق الحيوية كافة، مثل طريق الطائف - الرياض، وطريق الطائف - مكة المكرّمة، وطريق الطائف - الباحة؛ لضمان الالتزام بقوانين السير.
ويتمركز رجال الأمن عند نقاط التفتيش والمناطق الحسّاسة لمراقبة حركة المرور، وضبط أيّ مخالفاتٍ مرورية قد تؤدي إلى تعريض حياة الآخرين للخطر؛ كالتجاوزات غير القانونية، والسرعة الزائدة، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف في أثناء القيادة.
وتمكنت قوات أمن الطرق الخاصّة بالطائف من ضبط عديدٍ من المخالفات المرورية من خلال تفعيل أنظمة المراقبة والرصد، وتكثيف الجولات الميدانية على مدار الساعة. وتمّت الاستعانة بتقنيات حديثة، مثل الكاميرات المحمولة وأجهزة قياس السرعة المتنقلة، للكشف عن المخالفات في مختلف الأوقات. كما تتم توعية السائقين بمخاطر التجاوزات والممارسات المخالفة لقواعد المرور، من خلال نقاط توعوية في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية.
وإلى جانب ضبط المخالفات، تولي قوات أمن الطرق الخاصّة اهتماماً بالغاً بحفظ الأمن والسلامة على الطرق.
وتلعب القوات دوراً محورياً في تقديم المساعدة للمسافرين الذين قد يتعرّضون لأيّ صعوباتٍ على الطريق، كتعطل المركبات، أو الحاجة إلى توجيهٍ أو إرشادٍ، خاصة في الظروف الجوية الصعبة، مثل الأمطار الكثيفة أو الضباب. ويتم ذلك من خلال دوريات متحرّكة ومجهّزة بأحدث المعدات اللازمة لتقديم المساعدة الفورية والتأكّد من عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.