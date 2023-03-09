أكثر من 700 ساعة بث رقمي عبر منصة الحرمين

تنفّذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية، بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، يشارك فيها أكثر من ١٠٠ عالم من هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وسيتم بث هذه الدروس والمحاضرات على مدار الساعة عبر منصة منارة الحرمين.