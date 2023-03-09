أكثر من 700 ساعة بث رقمي عبر منصة الحرمين

تنفّذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سلسة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية، بالتعاون مع هيئة كبار العلماء، يشارك فيها أكثر من ١٠٠ عالم من هيئة كبار العلماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين، وسيتم بث هذه الدروس والمحاضرات على مدار الساعة عبر منصة منارة الحرمين.
وتستهدف الرئاسة ما يصل إلى أكثر من ٧٠٠ ساعة بث رقمي بعشر لغات عالمية، وفي جانب اللغات والترجمة، تقوم الرئاسة بترجمة العديد من اللغات خدمة لضيوف الرحمن على اختلاف ألسنتهم وثقافاتهم وأعراقهم، ولأول مرة تقدم الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بإحدى وخمسين (٥١) لغة عالمية.