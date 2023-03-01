"الفرج": نستذكر باعتزاز تضحياتِ شهداء الدفاع المدني لحفظ وسلامة الأرواح

أكَّد مدير عام الدفاع المدني المكلف، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج؛ ما تحظى به المديرية العامة للدفاع المدني من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، جعلتها تتبوَّأ الصدارةَ في تحقيق المنجزات، والريادة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء والتوعية والسلامة، ومواجهة الكوارث والأزمات، وتقديم الدعم والمساندة للدول المتضررة في الحالات التي تتطلَّب ذلك، بكوادر وطنية مؤهَّلة ومدرَّبة في جميع التخصصات، وتعامل بمهنية واحترافية عالية، وبتجهيزات وتقنيات حديثة، وآليات ومعدَّات متطورة.