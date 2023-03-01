"الفرج": نستذكر باعتزاز تضحياتِ شهداء الدفاع المدني لحفظ وسلامة الأرواح

أكَّد مدير عام الدفاع المدني المكلف، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج؛ ما تحظى به المديرية العامة للدفاع المدني من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، جعلتها تتبوَّأ الصدارةَ في تحقيق المنجزات، والريادة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء والتوعية والسلامة، ومواجهة الكوارث والأزمات، وتقديم الدعم والمساندة للدول المتضررة في الحالات التي تتطلَّب ذلك، بكوادر وطنية مؤهَّلة ومدرَّبة في جميع التخصصات، وتعامل بمهنية واحترافية عالية، وبتجهيزات وتقنيات حديثة، وآليات ومعدَّات متطورة.
ونوَّه، بمناسبة احتفاء المديرية باليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يوافق اليوم الأول من شهر مارس من عام 2023م، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"؛ إلى تضحيات شهداء الواجب من منسوبي المديرية، وقال: "نستذكر بكل فخر واعتزاز أبطالَنا الشهداء في المديرية العامة للدفاع المدني، وما قدَّموه من تضحياتٍ وجهود عظيمة لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات".
وأضاف الفرج: "نشارك العالمَ أجمع لنشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث، وتعزيز الوعي بمفهوم الحماية من المخاطر وأخذ التدابير الوقائية"، وأن الوقاية "عمل استباقي لتحقيق سلامة الإنسان وحماية الممتلكات لتكون واقعًا نطبِّقه في حياتنا، ونمتثله سلوكًا في تصرفاتنا".