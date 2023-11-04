تحت شعار "استثمر بالطائف".. منتدى الطائف للاستثمار.. ينطلق غدًا بمشاركة محلية ودولية واسعة

تنطلق، يوم غدٍ الأحد، في مدينة الطائف وعلى مدى ثلاثة أيام؛ أعمالُ منتدى "الطائف للاستثمار" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود محافظ الطائف، ويهدف المنتدى إلى إبراز المقومات الاستثمارية والتنموية للمحافظة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، وجذبهم للاستثمار فيها بوصفها وجهة واعدة للفرص والمشاريع الاستثمارية والتنموية في قطاعات متعددة.
وكشفت الأستاذةُ سعاد بنت موسى الموسى، رئيس مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات -مُنظم المؤتمر- عن مشاركة محلية ودولية واسعة في أعمال المؤتمر تتمثّل في مشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وحضور ممثّلين عن شركات صينية وكورية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.
وأوضحت "الموسى" أن المنتدى سيضمّ جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، ومعرضًا مصاحبًا، وبيّنت أن المناقشات التي ستتضمّنها الجلسات الحوارية ستتناول عددًا من المحاور التنموية والاستثمارية؛ أبرزها: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين.
وأشارت "الموسى" إلى أن ورش العمل المتخصصة ستناقش عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ من أهمها: دور المرأة باعتبارها شريكًا تنمويًّا، ودور البحث العلمي في التقنية، والتعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030، كما سيتضمّن المنتدى معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عدد من الشركات والجهات المحلية والدولية.
وقالت الموسى: إن المنتدى يعدّ الأولَ من نوعه في المحافظة، وسيشهد مراسم توقيع اتفاقيات استثمارية بين جهات محلية ودولية، ويأتي للتأكيد على أهمية تنمية القطاع الاستثماري في المحافظة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة وتحقيق جودة الحياة فيها.