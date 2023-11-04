تحت شعار "استثمر بالطائف".. منتدى الطائف للاستثمار.. ينطلق غدًا بمشاركة محلية ودولية واسعة

وأوضحت "الموسى" أن المنتدى سيضمّ جلسات حوارية، وورش عمل متخصصة، ومعرضًا مصاحبًا، وبيّنت أن المناقشات التي ستتضمّنها الجلسات الحوارية ستتناول عددًا من المحاور التنموية والاستثمارية؛ أبرزها: تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين.