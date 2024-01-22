"توليد الأفكار" و"جودة المشاريع" أبرز نقاشات اليوم الأول للهاكاثون بجامعة الفيصل

تتواصل فعاليات هاكاثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية، الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية، وترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الفيصل، بمشاركة ٦٠ طالبًا وطالبة من ١٥ جامعة من مختلف مناطق السعودية، بإشراف ومتابعة من بعض المشرفين والمدربين المتخصصين، الذين ناقشوا مع فِرق العمل سير المناقشات وآلياتها، والمشاكل والتحديات التي واجهتهم، ومحاولة تذليلها، والنتائج التي توصلوا لها. وقد ركزت فعالية اليوم الأول أمس الأحد ٢١ يناير على مناقشة توليد الأفكار وجودة المشاريع، إضافة لصناعة الهوية البصرية للشركات، والتعرف على العلامة التجارية العالمية، وما تشمله من (الرؤية والرسالة والأهداف)، والخدمات المقدَّمة، والتواصل مع العملاء، كذلك الدراسة السوقية للمشروع بطريقة احترافية ومختصرة.