"توليد الأفكار" و"جودة المشاريع" أبرز نقاشات اليوم الأول للهاكاثون بجامعة الفيصل

تتواصل فعاليات هاكاثون المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية، الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية، وترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الفيصل، بمشاركة ٦٠ طالبًا وطالبة من ١٥ جامعة من مختلف مناطق السعودية، بإشراف ومتابعة من بعض المشرفين والمدربين المتخصصين، الذين ناقشوا مع فِرق العمل سير المناقشات وآلياتها، والمشاكل والتحديات التي واجهتهم، ومحاولة تذليلها، والنتائج التي توصلوا لها. وقد ركزت فعالية اليوم الأول أمس الأحد ٢١ يناير على مناقشة توليد الأفكار وجودة المشاريع، إضافة لصناعة الهوية البصرية للشركات، والتعرف على العلامة التجارية العالمية، وما تشمله من (الرؤية والرسالة والأهداف)، والخدمات المقدَّمة، والتواصل مع العملاء، كذلك الدراسة السوقية للمشروع بطريقة احترافية ومختصرة.
فيما تركزت فعاليات الهاكاثون لليوم الثاني اليوم الاثنين ٢٢ يناير على لغات البرمجة والأفكار التقنية، بينما تركز فعاليات اليوم الثالث الثلاثاء ٢٣ يناير على تجربة التطبيقات (الهايبرد)، وتقديم الاستشارات النهائية للمشاريع. وفي اليوم الرابع الأربعاء ٢٤ يناير لفعاليات الهاكاثون يتم القيام بالجولة التحكيمية للمشاريع العشر، وبعدها تجتمع اللجنة التحكيمية لفرز النتائج، وتحديد الفائزين.
وتختتم فعالية "هاكاثون المسؤولية المجتمعية" بنسخته الثانية في اليوم الخامس (الأخير)، الذي يوافق يوم الخميس ١٣ رجب ١٤٤٥، الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٤م، الساعة الـ١٢:٣٠ ظهرًا، بإعلان أسماء الفائزين والمشاريع الفائزة، وتكريمهم بفندق كراون بلازا في (قاعة السيوار) بالمدينة الرقمية بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات والشركاء من القطاعات الحكومية والرعاة والداعمين والإعلاميين، ونخبة من الجمهور والمهتمين، بجانب منسوبي جمعية المسؤولية المجتمعية وأعضاء اللجان العاملة في "هاكاثون المسؤولية المجتمعية".