أكاديمية الجزيرة العالمية تحصل على اعتماد "منظمة IAO" لضمان الجودة بمجال التدريب والتعليم

وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز محمد العواد بهذه المناسبة عن سعادته بحصول الشركة على هذا الاعتماد، مؤكدًا مدى حرص الشركة على توفير أفضل معايير التعليم والتدريب، وأعرب الدكتور العواد عن شكره وامتنانه لإدارات التدريب والتعليم بالشركة على مساهمتهم المضنية في الحصول على هذا الاعتماد.