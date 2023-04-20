مطالبات بتفتيش وعقوبات.. قفزة في أسعار الحلاقة في صالونات الطائف قبيل العيد

شهدت صالونات الحلاقة بمحافظة الطائف، أمس، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحلاقة وقص الشعر قبل أول أيام عيد الفطر؛ مما تسبب في تذمر كثير من المواطنين ضد هذا الارتفاع الذي يستغل موسم الأعياد بشكل سنوي دون وجود حلول لوضع حد له.
من جانبهم، يرى مواطنون أن ارتفاع الأسعار في صالونات الحلاقة بات عادة سنوية تحكمها الأهواء، مع وجود تفاوت كبير بين الصالونات، مطالبين بجولات تفتيشية على الصالونات.
ووقفت "سبق" على عدد من صالونات الحلاقة بالطائف؛ حيث وجدت تفاوتًا في الأسعار وصل إلى 100٪؛ إذ بلغت حلاقة الذقن 30 ريالًا بدلًا من 15 ريالًا قبل الموسم؛ فيما رفعت بعض الصالونات سعرها من 10 إلى 20 ريالًا وآخرون إلى 15، وبلغ سعر حلاقة الرأس 40 ريالًا بعد أن كان قبل الموسم 15 ريالًا و20 ريالًا.
وطالب الكثير من المواطنين بضرورة تدخل الجهات المعنية وإلزام صالونات الحلاقة بالتقيد بالأسعار التي يُعمل بها طوال العام، وتعليق جميع المحال للتسعيرة بشكل واضح وعلى مرأى من مرتادي الصالون، وإصدار العقوبات اللازمة لمن يرفع الأسعار ويستغل موسم الأعياد في صالونات الحلاقة أو غيرها من الأنشطة الأخرى.