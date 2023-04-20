مطالبات بتفتيش وعقوبات.. قفزة في أسعار الحلاقة في صالونات الطائف قبيل العيد

ووقفت "سبق" على عدد من صالونات الحلاقة بالطائف؛ حيث وجدت تفاوتًا في الأسعار وصل إلى 100٪؛ إذ بلغت حلاقة الذقن 30 ريالًا بدلًا من 15 ريالًا قبل الموسم؛ فيما رفعت بعض الصالونات سعرها من 10 إلى 20 ريالًا وآخرون إلى 15، وبلغ سعر حلاقة الرأس 40 ريالًا بعد أن كان قبل الموسم 15 ريالًا و20 ريالًا.