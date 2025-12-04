"التحالف الإسلامي" يختتم برنامجي الأمن السيبراني ومحلل مركز العمليات الأمنية في المالديف

وأكَّد المدير العام لإدارة التعاون والسياسات الدفاعية الدولية بالمالديف العميد الدكتور حسين إبراهيم, خلال كلمته بهذه المناسبه، أهمية هذه البرامج في دعم قدراتهم الوطنية، وتطوير منظومات الأمن السيبراني بما يتوافق مع التحديات الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاون بين التحالف الإسلامي والمالديف يمثّل نموذجًا فاعلًا في بناء الشراكات المتخصصة ونقل الخبرات.