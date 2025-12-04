"التحالف الإسلامي" يختتم برنامجي الأمن السيبراني ومحلل مركز العمليات الأمنية في المالديف

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في العاصمة المالديفية ماليه، أعمال البرنامجين التدريبيين المتخصصين: محلل الأمن السيبراني ومحلل مركز العمليات الأمنية (SOC)، وذلك ضمن مبادرات المجال العسكري الإستراتيجية في إطار مبادرة "سيبراني" الهادفة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمن الرقمي، وحماية البنية التقنية الحيوية.
وحضر حفل الختام مساعد القائد العسكري في التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي، والمدير العام لإدارة التعاون والسياسات الدفاعية الدولية في جمهورية المالديف العميد الدكتور حسين إبراهيم، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والكوادر الفنية.
وشهدت البرامج تقديم محتوى تدريبي مكثف، شمل مبادئ التحليل السيبراني، واكتشاف التهديدات الرقمية، وآليات الاستجابة لها، إضافة إلى بناء مهارات تشغيل مراكز العمليات الأمنية (SOC) باستخدام أحدث النماذج المعتمدة دوليًا.
وركَّز التدريب على تطوير الجاهزية الرقمية، ورفع كفاءة المتخصصين في الجهات الأمنية والعسكرية المالديفية للتعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة.
وأكَّد المدير العام لإدارة التعاون والسياسات الدفاعية الدولية بالمالديف العميد الدكتور حسين إبراهيم, خلال كلمته بهذه المناسبه، أهمية هذه البرامج في دعم قدراتهم الوطنية، وتطوير منظومات الأمن السيبراني بما يتوافق مع التحديات الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاون بين التحالف الإسلامي والمالديف يمثّل نموذجًا فاعلًا في بناء الشراكات المتخصصة ونقل الخبرات.
ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار سعي التحالف الإسلامي إلى تمكين الدول الأعضاء من بناء قدرات مستدامة في مجال الأمن الرقمي، وتعزيز جاهزيتها الوطنية في مواجهة المخاطر التقنية المتزايدة.