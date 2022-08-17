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مخطوطة تؤرخ ترميم الكعبة المشرفة تجذب الأنظار بعد غسل الأمير محمد بن سلمان لها
صاحبها يذرف الدموع: كنت أتوق لأن يكون لي نقطة على أستار الكعبة فأكرمني الله بلوحة
جذبت مخطوطة تؤرخ ترميم الكعبة الأنظار بعد غسل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها.
وتفصيلاً؛ روى صاحب اللوحة الخطاط "إبراهيم العرافي" قصة كتابتها لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية قائلاً "في زيارة سمو ولي العهد للكعبة المشرفة اطلع على بعض الملاحظات الموجودة في جنبات الكعبة والتي قامت شركة بن لادن بتنفيذها، وبعدها تم التواصل معي لكتابتها".
وأشار إلى أنه أنجز كتابة اللوحة خلال يومين ويصف شعوره وهو يشاهد مخطوطته داخل جوف الكعبة المشرفة قائلاً: "ذرفت الدموع بسبب ضعفي وكنت أتوق إلى أن يكون لي يوم نقطة على أستار الكعبة فأكرمني الله بلوحة".
وأضاف: "درست الخط العربي في معهد الحرم المكي لمدة 17 عامًا وعلّمت الخط خلالها لقرابة 20 ألف طالب، وقد أكرمني المولى بكتابة هذه اللوحة المباركة داخل الكعبة المشرفة بفضل منه ومنة".