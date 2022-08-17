مخطوطة تؤرخ ترميم الكعبة المشرفة تجذب الأنظار بعد غسل الأمير محمد بن سلمان لها

وتفصيلاً؛ روى صاحب اللوحة الخطاط "إبراهيم العرافي" قصة كتابتها لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية قائلاً "في زيارة سمو ولي العهد للكعبة المشرفة اطلع على بعض الملاحظات الموجودة في جنبات الكعبة والتي قامت شركة بن لادن بتنفيذها، وبعدها تم التواصل معي لكتابتها".