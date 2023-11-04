عن فيديو ترويجي أنتجته.. "كنوز السعودية" تحصد جائزة ماركوم للأعمال الإبداعية

وتُعَد جائزة "ماركوم" مسابقةً إبداعية دولية، تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها منظمة التسويق والاتصال (AMCP) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، سنويًّا منذ عام 2004، وهي من بين الجوائز الدولية المتخصصة، التي يتنافس للحصول عليها كل عام نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.