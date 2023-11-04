عن فيديو ترويجي أنتجته.. "كنوز السعودية" تحصد جائزة ماركوم للأعمال الإبداعية

فازت مبادرة "كنوز السعودية" من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية، عن فيديو ترويجي أنتجته للتعريف بالمبادرة.
وتُعَد جائزة "ماركوم" مسابقةً إبداعية دولية، تعترف بالإنجازات المتميزة، وتمنحها منظمة التسويق والاتصال (AMCP) في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، سنويًّا منذ عام 2004، وهي من بين الجوائز الدولية المتخصصة، التي يتنافس للحصول عليها كل عام نحو 6 آلاف مؤسسة وشركة من بلدان مختلفة.
وتأسست منظمة التسويق والاتصال (AMCP) عام 1995، وتضم آلاف المتخصصين في مجالات التسويق، والاتصال، والإعلانات، والعلاقات العامة، والمختصين بالمجال الرقمي والمواقع الإلكترونية.
وتهدف مبادرة كنوز التي تندرج تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية؛ إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على جميع الأصعدة.
وقد أنجزت المبادرة عددًا من الأفلام الوثائقية والسلاسل التوثيقية، ومنها: "ماذا يأكل السعوديون، ومرحلة صعبة، ونورس العرب، وعلى حد سواء، وحجة الرسول، وأطلس السعودية، ومن هالأرض".