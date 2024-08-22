"رحلة الشتاء والصيف".. الزعاق: لغة الألوان والأرقام من الأنماط الحسابية عن العرب القدماء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن لغة الألوان والأرقام من الأنماط الحسابية عن الأولين؛ فلدينا المربعانية ومدتها 40 يومًا، والخمسينية 50 يومًا، والخامس أي خامس نجوم السبع.