"رحلة الشتاء والصيف".. الزعاق: لغة الألوان والأرقام من الأنماط الحسابية عن العرب القدماء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن لغة الألوان والأرقام من الأنماط الحسابية عن الأولين؛ فلدينا المربعانية ومدتها 40 يومًا، والخمسينية 50 يومًا، والخامس أي خامس نجوم السبع.
وأضاف الزعاق: الخامس يطلع علينا في عز القيظ كحال أيامنا هذه، وخلاله تشتد الرطوبة على السواحل فترفع درجات الحرارة المحسوسة إلى أعلى معدلاتها فتصاب الأجساد بالملل من هذه الرطوبة ومن الحرارة، حتى الجمال المعروفة بصبرها تمل من هذه الحرارة، والعامة يقولون "الإبل تشكي الخامس".
وتابع: هذه الفترة تسمى بموسم صباغ اللون، ولدينا الأصفري؛ لأن الأجساد تصفر من شدة الأمراض، والأزيرق لأنها تزرقّ من شدة البرد.
وأكمل أن أنماط الحساب المتمثلة في الأرقام والألوان هي "رحلة الشتاء والصيف".