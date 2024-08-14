"هيئة الطرق" تبدأ بتجربة مُعَدة حديثة لإعادة تدوير كافة طبقات الأسفلت على الطريق

أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن البدء بتجربة معدة حديثة لإعادة تدوير كافة طبقات الطريق؛ مما يسهم في اختصار وقت تنفيذ المشاريع بنسبة 40%، كأحد أهم الابتكارات الحديثة في مجال صيانة الطرق.
وأوضح المهندس طارق الشامي، وكيل وزارة النقل لصيانة وتشغيل الطرق، أن الهيئة أطلقت العام الماضي تقنية إعادة استخدام الأسفلت، واليوم تطلق تقنية إعادة استخدام الأسفلت وما تحته، وهي تقنية نظيفة ليس بها أي انبعاث كربوني، والتنفيذ فيها أسرع من العمل التقليدي.
وأضاف الشامي، أن التجربة الجديدة عبارة عن 4 مراحل تساهم في تقليل وقت أعمال الصيانة 40%، وتعزز من تبني التقنيات الحديثة وتجربة المستخدمين، وتساهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق.
وحول تفاصيل عمل المعدة، أوضح المهندس العباس الحازمي مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بالوزارة، أنها تقوم بحرق وتقليب طبقات الإسفلت القديمة المتهالكة مع طبقات الأساس تحتها؛ في خطوة واحدة تختصر مجهودًا كبيرًا للمعدات؛ مما يؤدي إلى تسريع الوقت وتقليل المعدات والتكاليف والحفاظ على البيئة واستدامة المواد.