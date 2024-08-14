"هيئة الطرق" تبدأ بتجربة مُعَدة حديثة لإعادة تدوير كافة طبقات الأسفلت على الطريق

وأوضح المهندس طارق الشامي، وكيل وزارة النقل لصيانة وتشغيل الطرق، أن الهيئة أطلقت العام الماضي تقنية إعادة استخدام الأسفلت، واليوم تطلق تقنية إعادة استخدام الأسفلت وما تحته، وهي تقنية نظيفة ليس بها أي انبعاث كربوني، والتنفيذ فيها أسرع من العمل التقليدي.