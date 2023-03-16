تماسّ كهربائي يتسبب في إخلاء 300 طالب ومعلم في ثانوية بالقوز

أخلت إدارة مدرسة طيبة بالقوز بمكتب تعليم القوز والتابعة لتعليم القنفذة، اليوم الخميس، الطلاب إثر تماسّ كهربائي نشب بإحدى غرف المعلمين، وبعد ورود بلاغ لإدارة المدرسة.
وقال متحدث "تعليم القنفذة" محمد المرحبي: إنه وحسب البلاغ التسلسلي الوارد لإدارة المدرسة إلى مكتب تعليم القوز، ومن ثم إلى إدارة التعليم والتوجيه الفوري للجهات المعنية والمختصة في مثل هذه الحالات، تم التحرك إلى موقع المدرسة والكشف على الموقع، وتبين وجود تماسّ كهربائي بمكيف إحدى الغرف بالمدرسة مع بدء اشتعال النيران به وتصاعد للدخان.
وأضاف أنه خوفًا من الاختناق نتيجة تصاعد الأدخنة جرى إخلاء المدرسة من الطلاب والمعلمين والكادر الإداري والمقدر عددهم بنحو 300 شخص؛ حفاظًا على سلامتهم ولم تسجل إصابات ولله الحمد.
وأكد أنه جرى التعامل مع الحادثة من قبل الكوادر المختصة بالمدرسة من مسؤولي الأمن والسلامة، مشيرًا إلى تطبيق إدارة المدرسة خطة الطوارئ الخاصة بمثل هذه الحالات وتم إخلاء الطلاب بكل انسيابية وهدوء دون حدوث أي إصابات مع حضور فوري لمدير مكتب تعليم القوز الدكتور حسين الناشري ومباشرته للموقع ميدانيًا مع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح "المرحبي" أنه باشر الموقع فرقة من الصيانة التابعة لإدارة التعليم، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات الحادثة، إضافة إلى تشكيل لجنة للكشف على موقع التماسّ الكهربائي، والتأكد من سلامة التمديدات وصلاحيتها.