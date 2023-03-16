تماسّ كهربائي يتسبب في إخلاء 300 طالب ومعلم في ثانوية بالقوز

وقال متحدث "تعليم القنفذة" محمد المرحبي: إنه وحسب البلاغ التسلسلي الوارد لإدارة المدرسة إلى مكتب تعليم القوز، ومن ثم إلى إدارة التعليم والتوجيه الفوري للجهات المعنية والمختصة في مثل هذه الحالات، تم التحرك إلى موقع المدرسة والكشف على الموقع، وتبين وجود تماسّ كهربائي بمكيف إحدى الغرف بالمدرسة مع بدء اشتعال النيران به وتصاعد للدخان.