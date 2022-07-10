متحدِّث أمانة العاصمة المقدسة: 5 مجازر لاستيعاب مليون أضحية من ضيوف الرحمن

وأشار زيتوني إلى أن دور الأمانة هو الإشراف على أعمال النقل، والتخلص من المخلفات بطريقة الطمر البيئي الآمن، والإشراف على نظافة المجازر ووحدات الذبح.. والتخلص من مخلفات الذبح بالطرق الصحية لا ينتج منه أي مضار بيئية.