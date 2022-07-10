متحدِّث أمانة العاصمة المقدسة: 5 مجازر لاستيعاب مليون أضحية من ضيوف الرحمن

يقوم الحجاج المتمتعون والمقرنون بذبح الهدي وفقًا لأمر الله تعالى بأداء النسك في المشاعر المقدسة؛ فعقب رمي جمرة العقبة الكبرى يتم البدء بالذبح وفقًا لنظام دقيق، تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة.
وأكد أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، لـ"سبق" أن أعداد أضاحي الحجاج قد تصل إلى مليون رأس بمختلف أنواعها، تُذبح بطريقة آمنة في المجازر الخمسة المخصصة لهذه المهمة في مكة المكرمة.
وأوضح زيتوني أن جميع المعايير والترتيبات آمنة ومستخدَم فيها أحدث الأدوات والأجهزة من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وأشار زيتوني إلى أن دور الأمانة هو الإشراف على أعمال النقل، والتخلص من المخلفات بطريقة الطمر البيئي الآمن، والإشراف على نظافة المجازر ووحدات الذبح.. والتخلص من مخلفات الذبح بالطرق الصحية لا ينتج منه أي مضار بيئية.