السعودية تُرحِّب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة "صافر" والبدء في تفريغ حمولتها

وتثمّن المملكة جلياً جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد / انطونيو غوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لانهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، كما تُقدّر الدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".