"البنيان" يثمّن حرص القيادة على متابعة الطلاب والطالبات ذوي الحاجة

يُذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية تعد الأولى في القطاع غير الربحي في التعليم، التي تسعى إلى توفير بيئة دراسية مناسبة للطلبة بما يدعم استمرار مسيرتهم التعليمية وعدم تسربهم، وتهدف تكافل من خلال عملها إلى خلق نماذج ملهمة داخل المجتمعات الهشة في شتى مناطق المملكة، حيث بلغ عدد مستفيدي تكافل أكثر من 462 ألف طالب وطالبة في أكثر من 16 ألف مدرسة موزعة على إدارات التعليم العام كافة.