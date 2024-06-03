"البنيان" يثمّن حرص القيادة على متابعة الطلاب والطالبات ذوي الحاجة

رأس وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية يوسف بن عبدالله البنيان بمقر المؤسسة اليوم، اجتماع المجلس السادس لدورته العاشرة.
ونوّه خلال الاجتماع بدعم وحرص القيادة الرشيدة ودعمها للمؤسسة ومتابعة أحوال أبنائنا وبناتنا ذوي الحاجة من الطلبة، مثمنًا الجهود المبذولة التي تقدمها المؤسسة لتسهيل الخدمات على الطلبة المستفيدين ودعم مسيرتهم التعليمية، وابتكار المشاريع والبرامج التنموية للمعسرين؛ مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الحرص والمتابعة لرحلتهم التعليمية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي عزم المؤسسة على تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات في سبيل توفير الدعم للطلبة، وسعي المؤسسة الدائم على تحقيق رؤيتها بـ "أن تكون رافدًا اجتماعيًّا موثوقًا لمساعدة الطلبة المستحقين في مدارس التعليم العام بالمملكة بما يدعم نجاح تحصيلهم الدراسي" وتلبية احتياجات الطلبة المستحقين وتيسير تنفيذ البرامج والمشاريع وابتكار ما يخدم طلبة المؤسسة في مسيرتهم التعليمية.
وقد استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسة؛ أهمها تقارير عن برنامج الاستدامة واستمرار التقدم المؤسسي في ابتكار البرامج التنموية للطلبة في المستويات كافة، كما تم خلال الجلسة اعتماد القوائم المالية للعام المالي.
يُذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية تعد الأولى في القطاع غير الربحي في التعليم، التي تسعى إلى توفير بيئة دراسية مناسبة للطلبة بما يدعم استمرار مسيرتهم التعليمية وعدم تسربهم، وتهدف تكافل من خلال عملها إلى خلق نماذج ملهمة داخل المجتمعات الهشة في شتى مناطق المملكة، حيث بلغ عدد مستفيدي تكافل أكثر من 462 ألف طالب وطالبة في أكثر من 16 ألف مدرسة موزعة على إدارات التعليم العام كافة.