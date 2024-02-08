انطلاق "مهرجان الكليجا 15" وسط فعاليات وبرامج هادفة

شهدت انطلاقة اليوم الأول من "مهرجان الكليجا 15 في بريدة" اليوم، الذي تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، توافدًا كبيرًا من قبل الزوار والمتسوقين على الفعاليات والبرامج، التي تحظى بمشاركة محلية وخليجية وأكثر من 200 أسرة منتجة، وقرابة 20 حرفيًا، من أصحاب الأعمال اليدوية والتقليدية، بالإضافة إلى مساهمة أكثر من 700 شاب وفتاة يمثلون اللجان العاملة والجهات المشاركة.