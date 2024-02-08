انطلاق "مهرجان الكليجا 15" وسط فعاليات وبرامج هادفة

شهدت انطلاقة اليوم الأول من "مهرجان الكليجا 15 في بريدة" اليوم، الذي تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، توافدًا كبيرًا من قبل الزوار والمتسوقين على الفعاليات والبرامج، التي تحظى بمشاركة محلية وخليجية وأكثر من 200 أسرة منتجة، وقرابة 20 حرفيًا، من أصحاب الأعمال اليدوية والتقليدية، بالإضافة إلى مساهمة أكثر من 700 شاب وفتاة يمثلون اللجان العاملة والجهات المشاركة.
وبدأت أكثر من 200 أسرة منتجة بتقديم منتجاتها ومأكولاتها الشعبية والتقليدية، عبر عدد من القاعات التي تستعرض منتجات وعروض الشركات والمصانع والمعامل المتخصصة بالأكلات الشعبية.
كما يضم المهرجان بين جنباته منطقة الرمضانيات، ومقر المناطق والدول المشاركة، والمنطقة التراثية، ومنطقة الكليجا الحي وكليجا البعول، والكافيهات والمطاعم، ومنطقة الأسر المنتجة، بالإضافة إلى الأكل الشعبي، ومسرح الطفل، والمسرح الروماني المحتضن للفعاليات التمثيلية والتنافسية، ومقر الطبخ والتجهيز الحي للمأكولات والكليجا، ومنطقة الغذاء العضوي والمنتجات الطبيعية، إضافة إلى حاضنة الطفل.
وتنافست 25 مؤسسة وشركة مختصة بصنع الكليجا والأكلات الشعبية أمام الزوار بتقديم مأكولات شعبية ترضي طموح المتسوقين، إضافة إلى عدد من المختصين بصنع الأكلات الشعبية من داخل المملكة ومن بعض دول الخليج.
وأوضح أمين غرفة القصيم المشرف العام على المهرجان محمد الحنايا، أن الغرفة تهدف من خلال تشغيل وتنظيم هذا الكرنفال المهم؛ لتحقيق التطلعات التنموية، بإيجاد منتج شعبي موجود على معارض البيع ونقاط التوزيع طوال العام، وضمان استدامة هذه "الحرفة" والمقاصد المهنية والتنموية التي تضمن العمل للأسر المنتجة.