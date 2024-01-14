"مسك" تُضاعف أثر القادة وتبني جسور التواصل مع الشباب في "دافوس"

وتأتي مشاركة "مسك" للسنة السادسة في "دافوس"؛ بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب، والتركيز على التغيير المجتمعي الذي يقوده الشباب؛ إذ سيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة "مجلس الشباب" الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية، إلى جانب مساحات تفاعلية يُشارك فيها 35 متحدثًا ومتحدثة في عشر جلسات حوارية تُعزّز الحوار، ويُناقش من خلالها الموضوعات ذات الأهمية، وأثر مبادرات وبرامج مسك على مجتمع الشباب محليًا وعالميًا، فيما تأتي منصة "المواطنين المؤثرين" وهي مساحة مخصصة لاكتشاف مبادرات مسك المحفزة للتغيير، وتمكين المجتمعات المحلية التي يُشارك في تقديمها الشباب السعودي المُستفيد من برامج المؤسسة.