"دهانات الجزيرة" توقع 12 مذكرة تفاهم مع جهات عقارية بارزة خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025

عن "دهانات الجزيرة"

أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".