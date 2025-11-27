"دهانات الجزيرة" توقع 12 مذكرة تفاهم مع جهات عقارية بارزة خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025

وقّعت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلسلة مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الجهات التطويرية والهندسية في القطاع العقاري خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، لتعزيز سبل التعاون وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المشاريع السكنية والتجارية والحضرية.
شمل توقيع مذكرات التفاهم هيئة تطوير الأحساء، وشركة دار وإعمار، وشركة سديف العقارية، وشركة وكن للتطوير والاستثمار العقاري، ومنصة غانم للتملك الجزئي للعقار، وشركة السليمان العقارية، وجمعية المهندسات السعوديات، وشركة نقش للاستثمار، وشركة نجوم السلام، وشركة المجالات العقارية، وشركة فيول الأولى للخدمات العقارية، وشركة كوربي، تعزيزاً لسبل التعاون ودعماً للقطاع العقاري.
تهدف "دهانات الجزيرة" من خلال شراكاتها إلى رفع جودة المشاريع السكنية عبر تقديم دهانات وحلول بناء عالية الجودة، مما يعزز جمالية المباني، وتطوير المعايير العمرانية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تضيف قيمة لكل مشروع.
عن "دهانات الجزيرة"
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".