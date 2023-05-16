"القصبي" يرعى ملتقى اليوم العالمي للقياس في مقر "المواصفات" بالرياض

وأوضحت الهيئة أنّ الملتقى يستهدف إبراز جهود المملكة في مجال القياس والمعايرة، وتناول أثر هذا القطاع الحيوي على نظام الغذاء العالمي من خلال استعراض تجارب وطنية ودولية في مجال سلامة الغذاء.