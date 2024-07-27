تحت إضاءات البروق وأصوات الرعد.. الأمطار تُبهج الأهالي والمصطافين بالطائف

وتشهد منطقة الشفا السياحية بمحافظة الطائف، رقمًا كبيرًا من حيث توافد أعداد من السياح والمصطافين عليها، سواءً من داخل المملكة أو من دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك من أهالي المحافظة، بعد أن أنعشت الأمطار التي يتوقع استمرارها على المنطقة السياحية الأجواء، وحفزت المصطافين للصعود إلى تلك المنطقة التي ترتفع كثيرًا عن المدينة؛ ما يعني أن أجواءها قد تكون مفاجئة لمن يقصدها أول مرة، حيث يتجه هواؤها للبرودة خلال الليل، ويكون منعشًا خلال النهار.