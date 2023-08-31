استمرار فرص الأمطار جنوبًا ونشاط للرياح الشرقية على فترات في منطقة الرياض اليوم الخميس

وفي التفاصيل، يُتَوَقع أن تسود أجواء صيفية حارة في أغلب مناطق المملكة، وشديدة الحرارة في المنطقة الشرقية وأجزاء من الوسطى؛ في حين يكون الطقس معتدلًا وغائمًا جزئيًّا إلى غائم على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرص لهطول أمطار متفرقة فترة ما بعد الظهر والمساء؛ وخاصة مرتفعات شرق جازان وعسير.