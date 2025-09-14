الرياض تستضيف غدًا مؤتمر "موني 20/20 الشرق الأوسط" برعاية "الجدعان"

وتتناول أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسة في مستقبل القطاع المالي، تشمل اتجاهات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والتمويل، والاقتصاد المفتوح، والمدفوعات الفورية، وحوكمة البيانات والتنظيمات، إضافة إلى منصّات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة، من بينها: "القمة التنفيذية"، و"المجلس"، و"منصّة رأس المال"، إلى جانب برنامج للتواصل مع المستثمرين.