أُقيم ببرشلونة.. المملكة تختتم مشاركتَها في أكبر حدث تجاري للمأكولات البحرية عالميًّا

يُذكر أن معرض المأكولات البحرية العالمي يعدُّ من أبرز المعارض التجارية الرائدة في مجال صناعة المنتجات السمكية، كما يعدّ منصة مهمة للشركات لدخول السوق العالمية، ويضمّ أكثر من "2088" عارضًا من أكثر من 87 دولة، ويضمّ 68 جناحًا عالميًّا، ويزوره قرابة 150 ألف زائر سنويًّا.