أُقيم ببرشلونة.. المملكة تختتم مشاركتَها في أكبر حدث تجاري للمأكولات البحرية عالميًّا

اختتمت المملكةُ مشاركتَها في معرض المأكولات البحرية العالمي بنسخته الثلاثين في مدينة برشلونة؛ من خلال جناح أقامه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، خلال الفترة 23 - 25 أبريل 2024م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح مديرُ الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالمجيد الشهري؛ أن مشاركة المملكة في المعرض تأتي للتعريف بجودة المنتجات السعودية المستزرعة، ودعم شركات القطاع الخاصّ في تسويق المنتجات السعودية في الأسواق العالمية ذات الأولوية مثل السوق الأوروبي، والتواجد في منصة عالمية لعقد صفقات التوريد والتبادل التجاري لتعزيز زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين الميزان التجاري للمملكة؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن "الشهري" أن البرنامج يستهدف من هذه المشاركة الترويجَ للفرص الاستثمارية السعودية بقطاع الثروة السمكية، والتعريف بما تقدمه الجهات الحكومية في المملكة من خدمات وتسهيلات لنموّ الاستثمارات الأجنبية، ولقاء كبار المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة من الجانب الإسباني لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.
يُذكر أن معرض المأكولات البحرية العالمي يعدُّ من أبرز المعارض التجارية الرائدة في مجال صناعة المنتجات السمكية، كما يعدّ منصة مهمة للشركات لدخول السوق العالمية، ويضمّ أكثر من "2088" عارضًا من أكثر من 87 دولة، ويضمّ 68 جناحًا عالميًّا، ويزوره قرابة 150 ألف زائر سنويًّا.