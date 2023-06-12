"إنفاذ" يستعرض أكثر من 160 عقارًا للبيع خلال 3 أيام في 7 مناطق مختلفة

وتقام المزادات على 18 عقارًا في منطقة تبوك من خلال مزاد نخيل تبوك، ومزاد واحة تبوك الإلكتروني، وعلى 47 عقارًا بالمنطقة الشرقية في مزاد الأرطاوية، ونفوذ الشرقية الإلكتروني، ومزاد سهيل الحضوري، إلى جانب إقامته على 28 عقارًا في منطقة الرياض من خلال مزاد دالية الرياض، وقطوف نجد الإلكتروني، ويقام في منطقة القصيم كذلك على 34 عقارًا من خلال مزاد نمو الحضوري والإلكتروني، ومزاد سما القصيم الإلكتروني، ويقام كذلك على 6 عقارات بالمنطقة الجنوبية من خلال مزاد نوادر الجنوب الإلكتروني، و20 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزاد أصول مكة الحضوري الإلكتروني، و16 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مأرز الإيمان الإلكتروني.