درجات الحرارة توالي ارتفاعها وتتجاوز الـ 30 مئوية في الرياض خلال الأيام المقبلة

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ ارتفاعٌ على درجات الحرارة في مناطق عِدّة من شرق المملكة ووسطها يوم الأربعاء وارتفاعٌ آخر يوم الخميس، وتكون بذلك الأجواء أقرب للربيعية منها للشتوية، ويكون الطقس مُستقراً وصحواً ودافئاً بوجهٍ عام في أغلب المناطق نهاراً، بينما يبقى مُعتدلاً في المناطق الشمالية.