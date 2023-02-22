درجات الحرارة توالي ارتفاعها وتتجاوز الـ 30 مئوية في الرياض خلال الأيام المقبلة

يُشير أحدث القراءات الجوية لنماذج المُحاكاة الحاسوبية لحركة الكتل الهوائية، إلى أنه يُتوقع أن يتزايد تأثر أجزاءٍ واسعة من شرق المملكة السعودية ووسطها بكتلة هوائية أكثر دفئاً من المُعتاد خلال الأيام المقبلة، بحيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتتجاوز بذلك حاجز الـ 30 درجة مئوية في العاصمة الرياض بعدما كانت في مُستويات شتوية الأسبوع الماضي.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ ارتفاعٌ على درجات الحرارة في مناطق عِدّة من شرق المملكة ووسطها يوم الأربعاء وارتفاعٌ آخر يوم الخميس، وتكون بذلك الأجواء أقرب للربيعية منها للشتوية، ويكون الطقس مُستقراً وصحواً ودافئاً بوجهٍ عام في أغلب المناطق نهاراً، بينما يبقى مُعتدلاً في المناطق الشمالية.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلاً للبُرودة في المناطق الشمالية في بادئ الأمر، ويتحول إلى باردٍ في آخر الليل وساعات الصباح الباكر، وفي باقي المناطق يكون الطقس لطيفاً بوجهٍ عام.